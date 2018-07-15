Ночной велопробег в Алматы собрал около 1000 участников
15 июля 2018, 01:07
На финише разыгрывались ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.
В южной столице в рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялся первый ночной массовый велопробег этого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.
Около 1000 любителей велосипедного спорта проехали более 7 км от БЦ «Нурлы Тау» до парка Первого президента РК. На финише среди них по традиции разыгрывались ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.
Один из них выиграл сын бывшего велогонщика Виталия Герасимова Глеб Герасимов.
- Я кандидат мастера спорта по велоспорту. Раньше Выступал за «Экстрим» клуб. Сейчас поддерживаю свою физическую форму и часто катаюсь на велопробегах. Участвую с самого начало, вот сына тоже потихоньку подтягиваю к этому спорту. Выиграл впервые такой подарок, очень счастлив. Спасибо организаторам, - отметил Виталий Герасимов.
Добавим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» был десятым из 21 запланированного в этом году.
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