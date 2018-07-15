Ночной велопробег в Алматы собрал около 1000 участников

На финише разыгрывались ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.

В южной столице в рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялся первый ночной массовый велопробег этого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Около 1000 любителей велосипедного спорта проехали более 7 км от БЦ «Нурлы Тау» до парка Первого президента РК. На финише среди них по традиции разыгрывались ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.

Один из них выиграл сын бывшего велогонщика Виталия Герасимова Глеб Герасимов.

- Я кандидат мастера спорта по велоспорту. Раньше Выступал за «Экстрим» клуб. Сейчас поддерживаю свою физическую форму и часто катаюсь на велопробегах. Участвую с самого начало, вот сына тоже потихоньку подтягиваю к этому спорту. Выиграл впервые такой подарок, очень счастлив. Спасибо организаторам, - отметил Виталий Герасимов.

Добавим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» был десятым из 21 запланированного в этом году.