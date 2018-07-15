Бибер подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом и услышал «Да»

Бибер сделал предложение во время их совместного отдыха на Багамах.

Влюблённые провстречались около месяца, прежде чем 24-летний певец решил сделать предложение, сообщает Life.ru.

Похоже, слухи о том, что Джастин Бибер сделал предложение 21-летней возлюбленной Хейли Болдуин, оказались правдой. За певца уже порадовались его родители. Отец Джастина Джереми Бибер опубликовал в своём "инстаграме" фото 24-летнего сына и написал, что он очень им гордится, а мама несколько раз написала слово "любовь" в своём "твиттере".

Кроме того, особо внимательные поклонники Бибера заметили обручальное кольцо на пальце его избранницы. Пользователь "твиттера" опубликовал фотографию пары, где можно разглядеть кольцо с огромным бриллиантом.

По словам источника TMZ, Бибер сделал предложение во время их совместного отдыха на Багамах. Певец в присутствии отдыхающих встал на колено и спросил дочь Стивена Болдуина, хочет ли она выйти за него замуж. Причем всех, кто стал очевидцами романтического момента, попросили убрать свои телефоны.

Джастин и Хейли знакомы уже много лет. Долгое время они оставались друзьями, пока четыре года назад их дружба не переросла в нечто большее. Однако тогда их роман не увенчался успехом, и пара рассталась. Как заявляла Хейли, они оба поняли, что им лучше быть просто друзьями. Тем не менее совсем недавно они дали своим отношениям второй шанс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!