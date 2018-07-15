Теннисист на Уимблдоне спародировал Неймара
15 июля 2018, 10:11
Йонас Бьоркман решил повеселить болельщиков.
Забавный инцидент произошел во время матча парного разряда ветеранского Уимблдона. Йонас Бьоркман получил удар мячом от напарника и решил спародировать симуляции Неймара, которыми он прославился во время ЧМ-2018.
Получилась забавная сценка, которая до смеха повеселила зрителей.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript