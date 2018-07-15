Теннисист на Уимблдоне спародировал Неймара

Забавный инцидент произошел во время матча парного разряда ветеранского Уимблдона. Йонас Бьоркман получил удар мячом от напарника и решил спародировать симуляции Неймара, которыми он прославился во время ЧМ-2018.

Получилась забавная сценка, которая до смеха повеселила зрителей.

Источник