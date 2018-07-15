Ребенок умер в больнице в Кокшетау

Накануне смерти мальчику стало плохо, он жаловался на боли в животе.

В Кокшетау полиция проводит проверку по факту неожиданной смерти в больнице восьмилетнего мальчика, сообщает корреспондент Sputnik.

Как сообщили в полиции, восьмилетний мальчик 11 июля пожаловался на боли в животе. Машина скорой помощи доставила его в больницу, где ему провели промывание желудка, дали медикаменты и отпустили. На следующий день мальчик поел фрукты, играл на улице. Потом ему стало плохо, стал задыхаться, началась рвота.

Родители вызвали карету скорой помощи, потом не дожидаясь неотложки, на машине сами доставили ребенка в областную детскую больницу. Мальчика госпитализировали в реанимацию, где он скончался.

"По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка, назначена экспертиза", — сообщили в Акмолинском ДВД.

В ведомстве указывают, что по итогам выводов специалистов станет известна причина смерти мальчика.

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