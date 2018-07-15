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В новой конституции Кубы появится понятие частная собственность

Согласно проекту основного закона страны, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков.

Фото : © AFP 2018 / Francisco Jara15 июля 2018, 10:52

Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами, а также признает право частной собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное издание властей страны Granma.

Согласно проекту основного закона страны, публикуемому изданием, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков. "Устанавливается должность президента и вице-президента республики", – говорится в тексте документа. Ранее должность главы государства называлась председателем Госсовета и Совета министров. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.

Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, отмечает Granma.

Голосование по документу пройдет 21-23 июля в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти (парламента), уточняет мексиканский канал Televisa. После одобрения изменений парламентом их вынесут на народный референдум для получения согласия со стороны кубинского общества.


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