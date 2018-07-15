Глава государства посетил оперу «Биржан-Сара»

В Акмолинской области прошел концерт под открытым небом.

Глава государства посетил постановку оперы «Биржан-Сара» композитора М.Тулебаева, состоявшуюся под открытым небом на территории курорта «Бурабай». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главные партии исполнили лауреат международных конкурсов М.Байнеш, заслуженная артистка Казахстана, лауреат государственной премии М.Мухамедкызы, заслуженные деятели Казахстана Ж.Шыбыкбаев, Д.Хамзина и С.Ахметова. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана А.Мухитдинов, режиссер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана А.Маемиров.

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