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В США наркокартель обезглавил девочку, ставшую свидетелем расправы над бабушкой

Двое мужчин вывезли женщину и её внучку на кладбище, там у них завязался спор о покупке наркотиков.

Фото : © flickr.com/cherdt15 июля 2018, 11:23

В США наркоторговцы на кладбище в Алабаме обезглавили 13-летнюю девочку, ставшую свидетелем расправы над собственной бабушкой. Преступление произошло в начале июня, сообщает Daily Mail.

Как удалось выяснить властям, 49-летняя Оралия Мендоса оказалась связана с наркокартелем "Синалоа". Двое мужчин вывезли женщину и её внучку на кладбище, там у них завязался спор о покупке наркотиков, после которого Мендосу зарезали. Девочка же была обезглавлена за то, что стала свидетелем расправы над собственной бабушкой.

Обвинения в убийствах предъявлены 26-летнему Йони Агилару и 34-летнему Исраэлю Паломино.


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