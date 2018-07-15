Спасатели Алматы проверили реки города

ДЧС организовал совместный с МПС масштабный рейд по водоемам и рекам города.

Спасатели ДЧС города Алматы совместно с сотрудниками МПС 14 июля провели очередной совместный рейд по водоемам и рекам города, направленный на обеспечение безопасности граждан в период купального сезона. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

За период купального сезона в непредусмотренных для купания местах утонуло два человека, из которых один - ребенок. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах на озере «Аэропортовское» а также озере «Сайран» организовано круглосуточное дежурство спасателей. На озере «Сайран» работники спасли шестерых человек.

В ходе совместного рейда сотрудники МПС ДВД города Алматы за купание в непредусмотренных местах привлекли к административной ответственности шесть граждан.

Совместные рейды по обеспечению безопасности граждан на воде продолжаются.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует соблюдать правила безопасности на воде, а именно:

-купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

-не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

-во время купания не теряйте друг друга из виду;

-не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;

-не умея плавать, не пользуйтесь для плавания кругами, надувными матрацами;

-не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

-не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;

-не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

-не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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