Трамп будет баллотироваться в 2020 году

Американский президент не видит для себя конкурентов, поэтому он будет баллотироваться в президенты США снова, в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решительно настроен участвовать в выборах президента в 2020 году.

Как он рассказал в интервью Daily Mail, его не смогут обойти, поскольку он не видит других кандидатов от демократов.

«Я решительно настроен? Выглядит так, что все этого хотят тоже», - ответил Трамп на вопрос о президентских выборах в США в 2020 году.

На вопрос о том, смог ли кто-либо составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно. Американский лидер пояснил, что у демократов никого другого на примете нет.

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