Украинские ветераны вернули из Афганистана прапорщика, пропавшего 30 лет назад

Игоря, который принял имя Амриддин, долгие годы разыскивала мать Антонина.

Украинские ветераны десантно-штурмовых войск помогли вернуться домой пропавшему в Афганистане 30 лет назад прапорщику Игорю Белокурову, сообщает страница командования родом войск в Facebook. Уроженец Волыни попал в плен в апреле 1988 года после контузии в бою, полученной у города Кандагара. В афганском плену мужчине пришлось начать строить новую жизнь и принять ислам, но три десятилетия спустя он сможет встретиться с родной матерью.

В марте этого года в Афганистане Игоря Белокурова встретили геологи и услышали от него несколько слов на украинском, но после ранения и стольких лет он почти забыл и украинскую, и русскую речь, общался с исследователями через переводчика. Вернувшись на Украину, геологи сообщили о мужчине в союз ветеранов, который занялся его судьбой.

Игоря, который принял имя Амриддин, долгие годы разыскивала мать Антонина. Смирившись с тем, что уже никогда не встретит сына, она установила на кладбище мраморный памятник.

После долгих переговоров и нескольких поездок в Афганистан ветераны ДШВ ВСУ наконец-то встретились с Белокуровым 8 июля, а через несколько дней помогли ему вернуться к своей семье в Волынской области.

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