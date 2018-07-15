Казахстанские теннисисты провели мастер-класс в Mega Silk Way

В мастер-классе приняли участие казахстанские теннисисты Дмитрий Попко, Александр Бублик, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Сагадат Аяп и Дарья Детковская.

Федерация тенниса Казахстана в преддверии международного турнира «Кубок Президента-2018» организовала в Астане мастер-класс для посетителей торгового центра Mega Silk Way. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФТ.

В мастер-классе приняли участие казахстанские теннисисты Дмитрий Попко, Александр Бублик, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Сагадат Аяп и Дарья Детковская.

Спортсмены за короткое время научили детей правильно вести себя на корте и точно бить по мячу. Самые активные юные игроки получили призы от Федерации тенниса Казахстана.

После мастер-класса с теннисистами была организована фото- и автограф-сессия.

Напомним, что мастер-класс был приурочен к предстоящему турниру President’s Cup-2018, который пройдёт в Национальном теннисном центре Астаны с 16 по 22 июля.