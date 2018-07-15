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В Алматы произошел крупный пожар в частном секторе

Общая площадь составила 290 квадратных метров.

Фото : из открытых источников15 июля 2018, 13:49

15 июля в Медеуском районе Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Загорелся частный жилой дома, огонь перекинулся на две хозяйственные постройки.

Предварительная площадь 290 кв.м.

Пожар локализован в 12-39 и ликвидирован в 12-50.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

40 пожарных и 11 ед. техники задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации.


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