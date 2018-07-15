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Житель Бейнеу до смерти избил свою мать

Ему грозит от 8 до 15 лет.

Фото : из открытых источников15 июля 2018, 14:33

В Бейнеу мужчина до смерти избил мать. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

Мужчина в ходе ссоры до смерти избил свою родную мать. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) Бейнеуского РОВД по статье 99 УК РК. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Другие данные расследования не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Мужчине, согласно статье Уголовного кодекса, по которой предъявлено обвинение, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.


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