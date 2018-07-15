В Башкирии подросток изнасиловал шестилетнюю девочку
Преступник объявлен в розыск.
Фото : life.ru15 июля 2018, 15:49
В Башкирии в розыск объявили 14-летнего жителя села Улу-Теляк Антона, который подозревается в изнасиловании шестилетней девочки.
По данным местного издания Ufa1, подросток не появляется дома, поэтому для его оперативного задержания силовикам разосланы ориентировки.
Обстоятельства нападения на ребёнка не раскрываются.
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