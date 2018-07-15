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В Башкирии подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

Преступник объявлен в розыск.

Фото : life.ru15 июля 2018, 15:49

В Башкирии в розыск объявили 14-летнего жителя села Улу-Теляк Антона, который подозревается в изнасиловании шестилетней девочки.

По данным местного издания Ufa1, подросток не появляется дома, поэтому для его оперативного задержания силовикам разосланы ориентировки.

Обстоятельства нападения на ребёнка не раскрываются.


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