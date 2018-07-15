Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за полугодие увеличился на 7,4%

Объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 2316,1 млн долларов.

Объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-мае 2018 года в денежном эквиваленте составил 7311,7 млн долларов, что на 7,4 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 2316,1 млн долларов (что на 10,1 процента больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - 4995,6 млн долларов (+6,2 процента).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,1 процента, Кыргызстан - 4,2 процента, Беларусь - 3,6 процента и Армению - 0,1 процента.

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