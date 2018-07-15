Зарина Дияс назвала сроки возвращения на корт и оценила уровень казахстанского тенниса
15 июля 2018, 16:11
Из-за повреждения спортсменка снялась с "Уимблдона".
Вторая ракетка Казахстана Зарина Дияс посетила Астану, где провела мастер-класс для детей до 10 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz. В рамках события спортсменка рассказала о последствиях травмы, полученной перед "Уимблдоном", а также дала оценку потенциалу казахстанского тенниса.
- Вы снялись с "Уимблдона" из-за травмы. Как проходит процесс реабилитации?
- Травму я получила во время "травяного" сезона. Сейчас уже мне намного лучше, восстановление идет. Думаю, уже к турниру, который состоится 30 июля в США, я буду готова выступить.
- Насколько серьезным оказалось повреждение?
- Травма есть травма. Могу сказать, что не все так серьезно. И сейчас я уже чувствую себя лучше.
- Есть ли в планах выступление на турнире в Японии, где вам удалось одержать победу?
- Я буду там вновь выступать. Хотелось бы снова выиграть, но посмотрим, как именно он сложится для меня.
- Как оцениваете подобные мастер-классы, как данный в Астане?
- Я очень люблю детей, при общении с ними получаю много эмоций. На данном мастер-классе отметила для себя, что все дети были радостными, издучают много позитива.
- Насколько высок потенциал казахстанского тенниса?
- Очень много детей занимаются теннисом, интересуются этим видом спорта. Замечаю, что по всему Казахстану открываются много теннисных школ. Интерес среди населения большой. Поэтому, считаю, что у нас в стране большой потенциал.
Напомним, Дияс из-за травмы была вынуждена сняться с "Уимблдона", что позволило Дарье Гавриловой из Австралии пройти во второй круг без борьбы.
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