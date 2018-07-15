Бузова чуть не уронила Кубок Стэнли
Находившийся рядом Александр Овечкин успел перехватить трофей.
Фото : Известия15 июля 2018, 16:53
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова едва не уронила Кубок Стэнли, который Александр Овечкин привез в Москву, сообщает zakon.kz.
Бузова подняла трофей высотой почти 90 см и весом 15,5 кг над головой и едва не выронила его. Находившийся рядом Александр Овечкин успел перехватить трофей и поставить на пол.
Ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева, однако отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что у российской телеведущей нет шансов быть с его сыном.
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