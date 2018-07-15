В КГА объяснили причины задержки рейсов в Астане

КГА обратился к пассажирам через соцсети.

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК назвал причины задержки рейсов, сообщает zakon.kz.

«Рейс Астана-Костанай авиакомпании Air Astana был отменен по причине неисправности воздушного судна. Пассажирам данного рейса было предложено перебронирование билетов на ближайший рейс либо возврат билетов. Рейс Урумчи-Астана прилетел с задержкой 55 минут по причине временного ограничения со стороны органов организации воздушного движения КНР. Рейс 851 по направлению Алматы-Астана был отменен также по причине неисправности воздушного судна. Данный рейс был объединен с рейсом 953», - поясняется в сообщении ведомства в Facebook.

Рейс 757 авиакомпании "СКАТ" по направлению Астана-Шымкент задерживается по причине прохождения воздушным судном дополнительного технического обслуживания.

Рейс 2101 авиакомпании "Бек Эйр" по маршруту Астана-Алматы был задержан по причине позднего прибытия воздушного судна на два часа. После прибытия воздушного судна на нем была обнаружена неисправность, в связи с этим задержка рейса была продлена. После устранения неисправности, воздушное судно вылетело в 6:07 ч. Рейс 2121 авиакомпании Бек Эйр по направлению Астана - Алматы запланированный на 5-20, был задержан до 14-20 часов. Задержка была по технической причине.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Казахстана при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов - в дневное время;

- через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Помимо этого, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса, перевозчик может быть привлечен к административной ответственности, согласно статье 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», что влечет штраф в размере 200 МРП, а при повторном нарушении в течении года в размере 1000 МРП.

Согласно статьей 18 Закона «О транспорте в Республике Казахстан», при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний уплачивает пассажиру штраф в размере 3 процентов от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретенного билета.

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