Девушка из Британии покончила с собой из-за травли в соцсетях

Отчим обнаружил на столе предсмертную записку.

16-летняя Сиан Уотерхаус из Ланкашира стала активно пользоваться социальными сетями после того, как получила смартфон в подарок на Рождество. Вскоре девушка поссорилась со своими друзьями, и те устроили ей травлю в "Фейсбуке" и "Снэпчате", сообщает Life.ru.

Близкие Сиан рассказывают, что до ссоры с друзьями девушка была весёлой и активной. Но всё изменилось, когда бывшие приятели начали травить её в социальных сетях. Сиан рассказала своему психологу, что чувствует себя разочарованной и подавленной. Мама порекомендовала школьнице блокировать недоброжелателей, но неизвестно, прислушалась ли она к совету.

"Она казалась яркой, жизнерадостной личностью и отлично скрывала своё состояние", - говорит Энн, мама Сиан.

В результате девушка впала в депрессию и попала в больницу, попытавшись причинить себе вред. Врачи прописали Сиан медикаменты для нормализации эмоционального состояния, и первое время её родным казалось, что всё наладилось. Девушка начала ходить в гости к друзьям и выглядела вполне довольной жизнью. К несчастью, это впечатление оказалось обманчивым.

18 февраля 2018 года девушка вернулась из гостей в отличном настроении. Она радостно рассказала своему отчиму Филиппу Нойланду, что планирует пойти на вечеринку в следующие выходные.

"Она выглядела прекрасно и с нетерпением ждала вечеринки у своего друга в следующую субботу", - вспоминает отчим.

Тем не менее мужчина чувствовал какое-то беспокойство и несколько раз проверял, чем занята падчерица. Поздно вечером он отправил девушке сообщение, на которое она не ответила. Тогда Филипп спустился в гостиную и обнаружил на столе предсмертную записку, а рядом — умирающую девушку.

Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, Сиан доставили в больницу, однако помочь девушке врачи не сумели — она скончалась спустя два дня. Теперь её родители не могут простить себя за то, что не поняли, в каком состоянии находится дочь. Семья погибшей школьницы организовала благотворительный музыкальный фестиваль Shine for Sian, посвящённый памяти Сиан. Близкие девушки надеются, что сумеют привлечь внимание к проблеме сложного психического состояния подростков.

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