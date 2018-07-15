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В Астане частично перекроют движение по проспекту Мәнгілік ел

Ограничения начнут действовать с 21.00 15 июля и продлятся по 25 июля.

Фото : Dnepr2415 июля 2018, 18:00

В Астане частично перекроют движение по проспекту Мәнгілік ел, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"В рамках среднего ремонта автомобильных дорог планируется начать ремонтные работы по проспекту Мәнгілік ел на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар", – сказано в сообщении.

Ограничения начнут действовать с 21.00 15 июля и продлятся по 25 июля.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", – заключили в управлении.


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