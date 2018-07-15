Стали известны подробности убийства американской семьи в Грузии

В качестве наказания обвиняемому может грозить от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Американка Лора Смит, убитая несколько дней назад вместе с семьей в ущелье Хада в грузинском регионе Мцхета-Мтинати, также была изнасилована. Об этом сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на источник, предает РЕН ТВ.

В убийстве трех граждан США — супругов Смит и их 4-летнего ребенка — подозревается 19-летний пастух Малхаз Кобаури. По данным телеканала, в распоряжении следствия находится мобильный телефон пастуха с фотографиями Лоры Смит, которые он показывал друзьям, и запись его допроса полицейскими.

Запись допроса была обнародована в эфире телеканала. Она полностью воспроизводит все детали убийства американцев и совпадает с данными следствиями, которые раньше опубликовало МВД Грузии.

По данным следствия, преступление произошло 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в Грузии. Между американцами и местным пастухом произошла перебранка, после которой грузин выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил главу семейства Райана Смита и ребенка. Лора Смит пыталась убежать, но упала в ущелье и погибла. Тело убитого мужчины подозреваемый оставил на месте преступления, а тело ребенка спрятал в лавине.

9 июля подозреваемый был задержан. На суде он изменил свои показания и заявил, что не убивал членов семьи Смит: вместе с ним на месте происшествия присутствовали двое незнакомцев, которые и расправились с американцами. Самому же пастуху они якобы пригрозили, что уничтожат всех его родных, если он проговорится о произошедшем.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, однако после получения данных медицинской экспертизы его переквалифицировали в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. В качестве наказания обвиняемому может грозить от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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