Стояла в пламени, как свеча - Как российская актриса получила страшные ожоги

Марианна после смерти родителей ушла в глубокую депрессию. Перестала играть в кино, стала вести затворнический образ жизни, злоупотреблять алкоголем.

Стали известны подробности происшествия, в результате которого актриса Марианна Рубинчик получила ожоги более 50 % тела, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее РЕН ТВ сообщал, что Рубинчик уснула с сигаретой у себя на даче в Ленинском районе Московской области. С ожогами рук, шеи и лица она попала в реанимацию одной из больниц в Подмосковье, к настоящему моменту Рубинчик перевели в одну из столичных клиник.

По информации "Московского комсомольца", Марианна тяжело переживала смерть своих родителей — известного кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Ее отец ушел из жизни в 2011 году, в феврале прошлого года не стало матери.

По данным издания, Марианна ушла в глубокую депрессию: она перестала играть в кино, стала вести затворнический образ жизни, злоупотреблять алкоголем. По данным МК, в конце прошлого года Марианна попала в наркологическую больницу, где прошла курс реабилитации, вылечила запущенную пневмонию, после чего ее выписали домой. Некоторое время она прожила одна, но не выдержав одиночества, переехала к подруге, с которой познакомилась на похоронах матери.

Как сообщает "Московский комсомолец", Елена поселила Марианну к себе в однокомнатную квартиру, заботилась о ней, женщины жили на доход от аренды квартиры актрисы. Журналисты отмечают, что Рубинчик также помогали друзья: в частности, родственница режиссера и сценариста Георгия Натансона незадолго до пожара якобы прислала Марианне Рубинчик 10 тысяч.

В день, когда произошло ЧП, женщина, которая весь день сокрушалась из-за того, что ее родителей нет с ней рядом, выпила алкоголь, а после решила покурить перед сном. По всей видимости, киноактриса уснула с непогашенной сигаретой, в результате чего произошел пожар. Спасла Марианну ее подруга: когда она проснулась, увидела "перед собой стоящую в пламени будто свечу Марианну". Елена оттолкнула охваченную огнем женщину на кровать, стащила с нее горящее одеяло и принялась тушить ее полыхающее тело водой из банки. После на место были вызваны медики и пострадавшая была госпитализирована. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Марианна родилась 21 марта 1974 года. Из открытых источников следует, что в 1995 году она окончила ВГИК (мастерская С. А. Соловьева и В. Д. Рубинчика, актерско-режиссерский факультет). Она является дочерью кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой, который оставили заметный след в отечественном кинематографе.

Марианна Рубинчик снималась в таких фильмах и сериалах, как "Час Волкова", "Медвежья охота", "Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной", "Нанкинский пейзаж", "Игра на выбывание", "Русские амазонки", "Кино про кино", "Пейзаж с тремя купальщицами", "Черный клоун", "Анготэя", "Русская пицца", "Дорогие мама и папа!", "Старые долги".

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