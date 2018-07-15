В Android найдена ускоряющая работу гаджета функция

Оказывается, устройство можно заставить работать быстрее.

У телефонов с ОС Android обнаружена функция, которая заставляет гаджеты работать быстрее, сообщили пользователи, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Об этой функции смартфонов ранее не было известно широкой аудитории. Однако пользователи, разбирающиеся в гаджетах, приоткрыли эту тайну для других владельцев телефонов с Android. Оказывается, устройство можно заставить работать быстрее.

Для этого пользователю необходимо зайти в раздел «Настройки» и выбрать «Номер сборки». Должна появиться надпись «Теперь вы разработчик». В основном меню гаджета появится раздел «Параметры разработчика», там и находятся доступные функции.

Для повышения работоспособности устройства пользователю нужно выбрать опцию «Отрисовка» или «Рисунок». Там необходимо установить все параметры на значения 0,25х или 0,5х. После этого гаджет нужно перезагрузить.

Также эксперты добавляют, что продлить работу аккумулятора гаджета на 10% можно, отключив анимацию.

Стоит напомнить,что производители предупреждают покупателей, что без специальных знаний основные параметры смартфона менять не стоит.

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