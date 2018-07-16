Крокодила весом в 600 кг ловили 8 лет
Предположительно, ему 60 лет.
Фото : Life.ru16 июля 2018, 01:56
В Австралии охотникам удалось совершить практически невозможное — в их руки наконец-то попал самый крупный гребнистый крокодил. До этого они восемь лет пытались его поймать, но все попытки не увенчивались успехом, сообщает Life.ru.
Гигантское животное весит около 600 кг, а длина его тела составляет 4,7 метра. Предположительно, ему 60 лет. Впервые его заметили в 2010 году в реке Кэтрин.
"Мы пытались поймать его всеми возможными способами, но это было непросто. И теперь, когда нам это удалось, мы в восторге. Особенно нас впечатляют его внушительные габариты и возраст", - говорит глава операции по отлову крокодила Джон Берк.
Также, по словам главы отдела дикой природы Министерства культуры и туризма Австралии Трейси Далдинг, в настоящее время животное отвезли на крокодилью ферму, чтобы ни люди, ни он не смогли причинить ему вред.
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