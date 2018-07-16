Жители Туркменистана остались без алкоголя

Продаваемая в частных магазинах алкогольная продукция не всегда соответствующего качества.

В столице Туркменистана и областных административных центрах запретили продажу алкогольных напитков. Как сообщают источники Азатлыка, согласно устному указанию, туркменские власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавков торговых точек.

Нынешний этап борьбы против продажи алкоголя в стране начался после принятия 5 июля "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".

О том, как ведётся неофициальная, но серьёзная широкомасштабная борьба против продажи алкоголя, ссылаясь на слова владельцев магазинов, рассказал наблюдатель из Ашхабада Аманмурат Бугаев.

“В понедельник [9 июля] несколько владельцев магазинов рассказали, что будут изымать алкоголь из частных магазинов. 'Есть разговоры, что хотят собрать спиртные напитки со всех частных магазинов, я тоже сегодня вечером после закрытия базара собираюсь увезти весь алкоголь из своего магазина', сказал мне один знакомый торговец", - рассказал Аманмырат Бугаев.



По его словам, вслед за сообщения о предстоящем изъятии спиртных напитков, на следующий день действительно начались рейды.

"Во вторник [10 июля] выяснилось, что разговоры о том, что запретят продажу алкоголя в частных магазинах оказались правдой. Во вторник я сам стал свидетелем, как на одном из крупных столичных рынков "Мир" из частных магазинов безо всякой документации, начали изымать всю алкогольную продукцию. Они привезли с собой специальных рабочих, которые грузили товар в машины. Владельцам магазинов велели явиться в среду в полицейский департамент, где и будет оформлено изъятие их товара", - рассказал Амынмырат Бугаев.

12 июля издание "Хроника Туркменистана" также сообщило, ссылаясь на своих источников, что силовые структуры проводят проверки в частных магазинах, торгующих спиртными напитками и конфискуют их товар. С рынка «Толкучка» вывезли целую грузовую машину, загруженную алкогольной продукцией, сообщило издание.

Корреспондент Азатлыка в Ашхабаде выяснил некоторые подробности касающиеся возможных причин активизации борьбы с продажей алкоголя в стране.

"В Туркменистане в последние несколько месяцев увеличились случаи отравления людей спиртными напитками, даже были случаи со смертельным исходом. Особенно, много таких случаев было в некоторых районах Дашогуза, Лебапа и Мары", - рассказал корреспондент Азатлыка, со ссылкой на своих осведомленных источников.

“Сообщают, что в страну был ввезён метиловый спирт. И возможно его использовали вместо этилового спирта. В результате было много случаев отравлений, даже смертельные случаи. По этой причине проводятся проверки на рынках, в частности были конфискованы алкогольные товары неизвестного происхождения", - добавил корреспондент Азатлыка.

Продаваемая в частных магазинах алкогольная продукция не всегда соответствующего качества.

“Люди, потребляющие спиртные напитки, жалуются на качество продаваемого в частных магазинах алкоголя. Например, в Ашхабаде возле виноводочного завода есть 2-3 магазина, торгующих алкоголем. И между качеством напитка, купленного за 30 манатов в одном из этих магазинов и тем, что покупаешь у частников в точно такой же бутылке и с той же этикеткой есть разница. Но это было и раньше, хотя многие считают, что сегодняшние проверки проводят с целью выявления поддельного алкоголя", - говорит Аманмырат Бугаев.

8 июля корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщли о начале массового закрытия частных магазинов в столице, в том числе торгующих спиртным. Туркменские власти до этого вводили запрет на продажу алкоголя летом 2017 года, накануне V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, состоявшихся в столице Туркменистана в сентябре. По словам собеседников Азатлыка, тогда запрет на официальную продажу алкогольной продукции в столице привел к возникновению "черного рынка” спиртных напитков.

Вместе с тем власти страны и государственные СМИ Туркменистана о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают.

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