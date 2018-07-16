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Израиль нанес ракетные удары по объектам в Сирии

Израильские военные заявили, что атаковали три поста сирийской армии в ответ на вторжение беспилотника — его накануне сбили в воздушном пространстве Израиля.

Фото : SANA16 июля 2018, 07:42

Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб на севере провинции Алеппо, сообщает РИА Новости.

"Враг вновь предпринимает попытки поддержать террористические группировки в Дераа и Кунейтра и наносит ракетный удар по одной из наших военных позиций к севере от авиабазы Нейраб", — говорится в заявлении агентства.

По данным сирийских СМИ, в результате удара имеется материальный ущерб.


В ночь на 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в приграничной сирийской провинции Кунейтра в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба. При этом сирийские ПВО удары отразили.

Израильские военные заявили, что атаковали три поста сирийской армии в ответ на вторжение беспилотника — его накануне сбили в воздушном пространстве Израиля.


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