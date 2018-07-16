Головкину предрекли большие проблемы

Журналист Badlefthook.com Уил Эско сравнил Сауля Альвареса с Флойдом Мэйвезером и объяснил, как он может успешно выступить во втором поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

«Обычно Головкин преуспевает, когда его соперники находятся на канатах: он может показать весь свой грозный арсенал ударов. Но вместе с тем он принимал от „Канело“ много ударов и не мог найти „чистую“ цель. Это представляет проблему, поскольку „Канело“ — искусный оборонительный боец, даже на канатах. Ему даже удалось украсть страницу из плейбука Флойда Мэйвезера — легко можно заметить их сходство», — отмечает журналист.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.



