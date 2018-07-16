Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанае лжекоммунальщики с электрошокером хотели ограбить женщину

Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

Фото : otyrar.kz16 июля 2018, 08:57

Сотрудники Северного отдела полиции УВД города Костаная задержали при попытке совершения разбойного нападения двух подозреваемых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД региона.

Также полицейскими раскрыто ранее совершенное преступление, доказана причастность подозреваемых к крупной краже 2 миллионов тенге.

5 июля в полицию поступил звонок местной жительницы, сообщившей о нападении на нее двух неизвестных, которые под видом сотрудников коммунального хозяйства, используя электрошокер, пытались совершить кражу. Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 31-летняя и 37-летний жители Костаная.

В настоящее время в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой», доказана их причастность к совершению кражи 2 миллионов тенге из спорткомплекса Костаная в августе прошлого года. Подозреваемые арестованы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты