В Костанае лжекоммунальщики с электрошокером хотели ограбить женщину

Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

Сотрудники Северного отдела полиции УВД города Костаная задержали при попытке совершения разбойного нападения двух подозреваемых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД региона.

Также полицейскими раскрыто ранее совершенное преступление, доказана причастность подозреваемых к крупной краже 2 миллионов тенге.

5 июля в полицию поступил звонок местной жительницы, сообщившей о нападении на нее двух неизвестных, которые под видом сотрудников коммунального хозяйства, используя электрошокер, пытались совершить кражу. Потерпевшая оказала им сопротивление, вследствие чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 31-летняя и 37-летний жители Костаная.

В настоящее время в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой», доказана их причастность к совершению кражи 2 миллионов тенге из спорткомплекса Костаная в августе прошлого года. Подозреваемые арестованы.

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