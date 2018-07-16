Спустя 30 лет украинский десантник вернулся из Афганистана

Десантник пропал в апреле 1988 года.

Ветераны Десантно-штурмовых войск ВСУ помогли найти и вернуть из Афганистана прапорщика Игоря Белокурова, который 30 лет считался пропавшим без вести, сообщает inforesist.org со ссылкой на страницу в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинский десантник пропал 9 апреля 1988 года в ходе боя его подразделения с боевиками в районе города Кандагар. Попав в плен, Белокурову пришлось принять ислам - он получил новое имя (Амриддин), женился и завел семью. Из-за полученных ранений он практически потерял память.

Как отмечается в сообщении, его случайно нашла группа геологов, в беседе с которой он сказал пару слов на украинском языке. 8 июля ветераны ДШВ встретились с Белокуровым, а через несколько дней он вернулся к своей семье в Волынскую область.

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