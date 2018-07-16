Составлен рейтинг самых уважаемых компаний Казахстана в 2018 году

Kaspi, Air Astana, KEGOC – кто возглавил отраслевые списки?

Очередной рейтинг репутаций компаний Казахстана «Топ Жарган» в 2018 году представил Exclsuive.kz на юбилейном PR-форуме в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт издания.

В этом году этот проект осуществлялся в партнерстве с KASE для того, чтобы понять, как влияет присутствие на бирже на репутацию компании и, в конечном счете, на ее стоимость.

Напомним, что в 2016 и 2017 году рейтинг репутаций выглядел следующим образом:

Стоит сказать, что ежегодный рейтинг exclusive.kz - это своего рода провокация на дискуссию о том, что такое репутация в Казахстане и стоит ли на нее обращать внимание? Например, некоторые эксперты считают, что в частности для корпоративного сектора в условиях высокого присутствия государства в экономике мнение общества утратило свое значение. Для компаний сейчас важнее правильно выстроить свои коммуникации с правительством. Специалисты по связям с общественностью сейчас ценятся ниже, чем их коллеги по внутренним коммуникациям. Акцент сместился на работу с сотрудниками.

Тем не менее, в мире тренды выглядят совсем иначе. Представитель международного Института репутаций Павел Ким привел статистику, отражающую ровно противоположную тенденцию, которая наблюдается даже в России.

Примечательно, что за те 16 лет, которые наше издание формирует рейтинги репутаций, изменилось отношение к отраслям. Если 10 лет назад в рейтингах лидировали добывающие отрасли и банки, то теперь наши эксперты все выше оценивают транспорт и логистику, строительство и коммуникации и АПК. Правда, обрабатывающий сектор и промышленность все еще оцениваются очень низко в силу сложившейся структуры экономики.

Еще одна особенность в том, что те компании, которые листингуются на бирже, также занимают достаточно высокие позиции в рейтинге «Топ Жарган»

На пленарном заседании «СЕО И УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ», где был презентован рейтинг, репутаций известный предприниматель Маргулан Сейсембай справедливо заметил, что, если бы в стране было больше качественной и независимой журналистской экспертизы, позиции некоторых компаний сильно изменились. Алина Алдамберген, председатель правления KASE была более оптимистична и в качестве доказательства привела тот факт, что само присутствие компании на бирже – это положительное влияние как минимум на ее прозрачность и качество корпоративного управления. Ельдар Абдразаков, владелец Centras Group со свойственной ему системностью предложил специалистам по связям с общественностью в целом пересмотреть свою роль в компаниях. А один из самых популярных СЕО в социальных сетях, Ергали Бегимбетов, председатель Правления СК «AMANAT INSURANCE» признался, что тратит на Facebook по несколько часов в день, и у него нет четкого контент-плана, он полагается на свою интуицию.

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