Курс доллара немного снизился на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 342,55 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 342,55 тенге за доллар (-0,90 тенге), объем торгов – 52, 9 мл долларов (-11 650 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4810 тенге за рубль, предложение – 5,4900 тенге за рубль.
По китайскому юаню сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,0650 тенге за юань, предложение – 51,1200 тенге за юань.
В обменниках курс доллара - 342,5-343,5 тенге, евро - 400,1-402,1 тенге, рос.рубля - 4,48-5,53 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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