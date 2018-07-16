Гражданин Шри-Ланки с чужим паспортом пытался попасть в Алматы

Причину отсутствия собственного паспорта и его «рвения в Казахстан» будут выяснять спецорганы республики Шри-Ланки.

Пограничниками ОПК Алматы задержан гражданин Шри-Ланки с чужим паспортом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

"Пограничным нарядом отряда пограничного контроля Алматы в международном аэропорту южной столицы задержан гражданин Шри-Ланки, который предъявил на проверку чужой заграничный паспорт. На первый взгляд, схожесть фото на документе не вызывал подозрения, да и предъявитель держался тоже уверенно. Но от опытных, цепких взглядов пограничников ничего не ускользает, и уже через 5-7 минут «несостоявшийся гость» давал признательные показания", - говорится в сообщении.

По его словам, паспорт он приобрел у незнакомых лиц у себя в стране за 3500 американских долларов. Причину отсутствия собственного паспорта и его «рвения в Казахстан» выяснять будут спецорганы республики Шри-Ланки. Планируется депортация данного гражданина на рейсе Алматы-Дубай.

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