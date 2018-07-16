На экраны к 20-летию Астаны вышел документальный фильм «Назначенный временем»

Фильм снял российский режиссер-документалист Радик Кудояров.

К 20-летию столицы, по заказу Фонда Первого Президента РК, известный российский режиссер-документалист Радик Кудояров снял двухсерийный фильм «Назначенный временем». Фильм был показан несколько дней назад на телеканалах «Хабар» и «Евразия», и доступен для просмотра в Интернете, передает МИА Казинформ.

Следует отметить, что 20-летний юбилей столицы Казахстана не является главной темой фильма, но служит своего рода призмой, через которую мы можем сегодня под другим углом взглянуть на важнейшие события новейшей истории нашей страны и по-новому оценить все достижения Независимости. И еще отчетливее высвечивается роль Первого Президента-Лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении новой казахской государственности, благодаря мастерству режиссера, сумевшего отобрать для зрителя наиболее яркие и убедительные кадры из огромного объема документальных материалов, накопившихся за последние три десятилетия.

Не случайно Р.Кудояров, пришедший в документальный кинематограф, как он сам выражается, «из истории», в самом начале первой серии предоставляет слово британскому политику, который отмечает, что в годы распада СССР самой опасной страной в мире на Западе считали Казахстан. Как известно, в нашей стране хранилась значительная часть ядерного оружия СССР. Настолько значительная, что после обретения независимости Казахстан оказался обладателем четвертого в мире по мощности ядерного арсенала. Также Кудояров уделил особое внимание теме ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - с показом жуткого ядерного гриба, вырастающего в степи, и, после этого, не менее жутких последствий радиоактивного заражения казахской земли. Эти кадры перемежаются воспоминаниями Олжаса Сулейменова о том, как возникло и как росло общественное сопротивление этому многолетнему надругательству над землей и народом, оформившееся впоследствии в движение «Невада-Семипалатинск», а затем воспоминаниями самого Президента.

«Еще Горбачев был, Советский Союз был. Вопреки всему я закрыл. Какие скандалы были - это отдельный вопрос. 29-е августа - день закрытия полигона, - Организация Объединенных Наций приняла как День противодействия ядерному оружию», - говорит Н.Назарбаев.

Да, не дождавшись решения вопроса на союзном уровне - возможно, тогда кремлевским деятелям было не до каких-то полигонов в каких-то степях, - Президент издал Указ от 29 августа 1991 года о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Это мудрое и мужественное решение, безусловно, стало хорошей основой для завоевания высокого авторитета Главы государства, как среди казахстанцев, так и на международной арене. И решительный отказ от ядерного оружия, подробно освещенный в фильме, в последующие годы для всего мира выглядел уже вполне логичным шагом.

В этой же части фильма рассказывается о том, какие огромные усилия прилагал Нурсултан Назарбаев для того, чтобы распад Союза не привел к фатальным последствиям для союзных республик, чтобы сохранялись политические и экономические связи. Авторы фильма напомнили, что первоначально лидеры России, Беларуси и Украины планировали создать свой союз - Союз Славянских Республик, а руководители республик Средней Азии - свой. Н.Назарбаев был категорически против такого размежевания и открыто об этом говорил. Каждому стоит посмотреть эти кадры с заставкой «Новости ТВ СССР», где Президент еще молодой, но уже тогда полностью уверенный в своей правоте, спокойный и уравновешенный. Содружество Независимых Государств, которое молодым поколением уже воспринимается, как что-то старое и исчезающее, на самом деле создавалось с трудом и состоялось, во многом, благодаря настойчивости нашего Президента. И это межгосударственное образование - СНГ, сыграло очень важную роль в самые трудные годы после распада Советского Союза.

Хорошо освещен в фильме вопрос о том, как Казахстану удалось привлечь такие объемы иностранных инвестиций, благодаря чему была создана основа для быстрого экономического роста после резкого спада в результате всех потрясений, сопровождавших распад СССР.

«Для делового мира и фирм очень важно вести дела со страной, которая является стабильной. А Казахстан - очень стабильная страна. Запасы сырья впечатляют. Таким образом, есть все предпосылки для ведения с Казахстаном бизнеса», - говорит Рихард Шенц, вице-президент федеральной палаты экономики Австрии.

Зарубежные партнеры отмечают, как очень удачную, инициативу Н.Назарбаева о создании Совета иностранных инвесторов с регулярными заседаниями, посвященными всегда одной экономической теме. Возможность регулярно встречаться с главой государства и его администрацией многое значит для инвесторов, но такое можно встретить не в каждой стране. Отмечается, что в Казахстане уже с середины 90-х годов были установлены правила для иностранных инвесторов, аналогичные тем, что действуют во многих странах Европы. Кроме того, Казахстан служит для зарубежного бизнеса плацдармом, с которого можно входить в соседние страны, в Евразийский экономический союз, что очень важно для западных компаний.

Вопрос о переносе столицы в свое время вызвал бурную дискуссию внутри страны и определенное недоверие со стороны иностранцев. Зрителю предоставлена возможность услышать, как сам Президент Назарбаев аргументировал необходимость этого шага.

«Алма-Ата была на окраине. Доехать оттуда до Западного Казахстана - дальше, чем доехать до Китая. Понимаете? С точки зрения безопасности столицы, с точки зрения срединности столицы для всех жителей, граждан это было очень неудобно, во-первых. Во-вторых, оторвет руководство страны от старой бюрократии. На новом месте создать новое и с ними надо начинать работать. Из 32 параметров, по которым выбирается столица, мы выбрали город Акмолу», - говорит Н.Назарбаев, а в это время на экране - поезд, подходящий к заснеженному перрону, и девушки с баурсаками, встречающие этот поезд с первыми коллективами госслужащих, переезжающих в новую столицу.

Президент со своими помощниками обходит стол, на котором в виде макетов изображен облик Астаны - тогда будущей, а теперь сегодняшней. Вначале был разработан крепкий Генплан по старым советским канонам. Но в нем не было ключевого элемента - глотка свежего воздуха. Нужен был творец-единомышленник, способный понять базовый принцип - Назарбаев не собирается ничего копировать. Он видит новый просторный город, построенный по передовым технологиям. Будущая столица должна быть наполнена органичным многообразием архитектурных решений. В 1998 году был объявлен конкурс, и прославленный японский архитектор Курокава сказал: «Возьмусь за это дело».

Зритель узнает многое о том, как строилась Астана, и о том, как столица Казахстана постепенно становилась региональным политическим и культурным центром. В 2003 году состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий в специально построенном Дворце мира и согласия.

«Созыв лидеров мировых и традиционных религий - это тоже инициатива нашего Президента. Сам форум - он развивался, как бы, по восходящей линии, положительно эволюционировал. То есть, от малого к большому. Вначале небольшое количество религиозных лидеров, которые, в общем-то, поначалу сторонились друг друга, вели себя достаточно робко. А затем форум начал обретать силу, известность и получил некоторую институционализацию, так сказать», - говорит руководитель Секретариата Съезда, председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так создавалась уникальная площадка для диалога религий и культур, который так необходим сегодняшнему миру.

Замысел создателей фильма перебрасывает зрителя из современной Астаны в ранние годы Независимости. «Северо-Каспийская труба, которая идет на Новороссийск, она была основная тема разговора. Но никак не решался. Черномырдин, мой покойный друг, ничего плохого не буду говорить, все говорил «да-да», но ничего не решал. Я знал, о чем говорили в кулуарах чиновники более мелкого масштаба: «Да куда казахи денутся, на коленях скоро приползут и попросят -куда нам. Пусть со своей нефтью сидят там. Ельцин болел, я приехал в больницу, говорю: «Борис Николаевич, вот нефтепровод, который идет через Россию. Перекачка 20 миллионов тонн через Россию. Россия от этого ежегодно, просто так, зарабатывает полтора миллиарда долларов». - «Да? Это выгодно России?». Я говорю: «Вот расчеты». Все бумаги показал: «И проходит труба по самым безлюдным местам России. Если вот это не будете делать, мы повернем в Китай, потом будете на нас сердиться». Я помню, он человек резкий был, сразу поднял трубку: «Виктор Степаныч, это же выгодно России!». Ну, я не знаю, о чем они говорили - «Давай, решай!», - так рассказывает Нурсултан Назарбаев об одном из случаев, когда только его личный авторитет и дружеские отношения с лидерами государств позволяли добиваться успеха в решении самых сложных вопросов.

Инициативность и настойчивость Назарбаева в развитии Евразийского интеграционного процесса - это также отражено в фильме «Назначенный временем», как и многое другое, связанное с деятельностью Главы государства. Фильм рассказывает о новейшей истории Казахстана, точно акцентируя внимание на важнейшем, не забывая, при этом, о контексте, о значимых деталях, с расчетом на память старшего и любознательность молодого поколений. Эта документальная киноэпопея будет интересна не только казахстанцам, потому, что все ее содержание неотрывно связано с общемировыми и региональными процессами, так же, как история нашей страны со всемирной историей. Обо всем этом рассказывают бывшие главы государств, премьер-министры, руководители МИД, действующие высокопоставленные сотрудники международных организаций и иностранные инвесторы. А главы и представители дипломатических миссий России, Китая, Японии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Израиля, Испании, Франции, Италии и Швейцарии делятся своими впечатлениями об Астане тогда и сегодня.

Наверное, нет необходимости подробно пересказывать содержание фильма - его лучше посмотреть. Можно только отметить, что внимание зрителя здесь удерживает каждый кадр, не перегружая информацией, а побуждая осмысливать все, на что обращают наше внимание создатели фильма.

В заключение хотелось бы привести слова самого Радика Кудоярова, который является также и автором сценария фильма, сказанные им в одном из интервью:«Как правило, в центре истории всегда находится какой-то персонаж, и если ты его искренне любишь, кино получается».

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