Кишечная палочка выявлена в пассажирских поездах ЗКО

Об этом стало известно в ходе совета по этике, проведенного сотрудниками департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На железнодорожном транспорте был проведен ряд проверок, в ходе которых выявлены нарушения. Кроме того, был рассмотрен еще ряд дел в отношении государственных служащих, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управления профилактики коррупции Департамента АДГСиПК по ЗКО.

На основании представления уральской транспортной прокуратуры, советом по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя уральского управления охраны общественного здоровья на транспорте, Айткали Батырова. Нарушения были выявлены в сфере железнодорожного транспорта. В ходе прокурорской проверки, выявлены санитарные нарушения в составе поезда с сообщением Уральск - Алматы. Там зафиксировано 4 факта выявления кишечной палочки. Представители транспортной прокуратуры заявили и о ряде других нарушений.

«Из 44 вагонов состава выявляют нарушения только в одном вагоне, и привлекают только одного проводника, несмотря на то, что грубые нарушения есть. В этом случае должны были привлечь и юридическое лицо. Как можно в 44 вагонах выявить только одно нарушение? Получается, не промаркированы резиновые перчатки, отсутствует халат и за это привлекают за это проводника другого вагона. А находят нарушения совершенно в другом. Получается, в данном случае их проверки неэффективны», – сообщила помощник прокурора Уральской транспортной прокуратуры Шахзада Алибекова.

В свою очередь, руководитель управления охраны общественного здоровья на транспорте заявил, что выявленные санитарные нарушения - не выходят за пределы нормы. Кроме того, он сообщил, что, руководствуясь предпринимательским кодексом, проверять поезда и вагоны их сотрудники имеют право только во время стоянки поезда, сокращает время для тщательной проверки.

«Если касательно смывов брать, из ста смывов 4 - положительные. Есть свои нормативы у нас. Если менее 5 %, то это считается норма и мы по ним меры не принимаем. 4 смыва положительных из ста - это 4%. У нас есть свои нормативы. Если показатель смывов менее 5%, то они не являются неудовлетворительными. В пути следования, как только поезд тронулся с перрона, мы не имеем права там находиться. Поезд, который подали на перрон во время посадки на 1 час, за час специалист должен успеть провести лабораторные отборы смывов, воды, инструментальные замеры сделать, ещё проверить всё 44 вагона за 1 час, пока поезд стоит. Физически это невозможно. 1 час только тратится на то, чтобы лабораторно - инструментальные исследования забрать. Вопрос подняли этот, он системного характера. Прорабатывается вопрос, по всему Казахстану провести проверки пассажирских поездов по поручению генеральной прокуратуры. Сейчас не могут найти оснований пока, чтобы внеплановые проверки провели в пути следования, когда поезд едет. Ту же освещенность, микроклимат мы должны замерять во время движения поезда», – отметил руководитель управления охраны общественного здоровья на транспорте г. Уральск Айткали Батыров.

По итогам рассмотрения этого дела, советом по этике было принято решение направить в адрес вышестоящего органа рекомендации по наложению на должностное лицо дисциплинарного взыскания в виде «строгого выговора».

«Я думаю, в данном случае идет ненадлежащее исполнение своих обязанностей, некачественное исполнение своих обязанностей в плане организации работы своих подчиненных. Наше предложение рекомендовать привлечь к ответственности в виде строгого выговора», – сказал руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат Исаков.

Далее были рассмотрены вопросы профилактики нарушения законодательства о государственной службе, в частности, соблюдения прав госслужащих по своевременному направлению сотрудников на повышение квалификации, получение командировочных расходов, графика рабочего времени и назначения пособия членам семьи государственного служащего после его смерти.

Так, последний случай произошёл в акимате п.Кушум Зеленовского района. В декабре прошлого года там ушел из жизни бухгалтер. Согласно закону, его родственникам должны были выплатить материальную помощь в размере его трехкратной заработной платы. Но по сей день никаких выплат не было. Члены дисциплинарного совета вынесли постановление выплатить материальную помощь частично. Первую часть в июле - августе месяце, вторую - в октябре текущего года.

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