Полицейские Костаная организовали мотопробег

Целью мотопробега является предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов и велосипедов.

Мотопробег прошел в областном центре в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл, скутер, велосипед». В нем приняли участие сотрудники местной полицейской службы и байкеры мотоклуба Steppe Riders MCC, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

По словам старшего инспектора местной полицейской службы УВД города Костаная Елены Магасумовой, целью мотопробега является предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов (скутеров) и велосипедов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей данного вида транспорта. Елена Ильдусовна отметила, что большинство ДТП в областном центре произошло с участием мотоциклистов.

С начала года в Костанае произошло 4 ДТП с участием мотоциклистов, в которых один человек погиб, трое получили травмы. Половина аварий произошла по вине самих водителей мотоциклов. По вине водителя скутера произошло 1 ДТП, в котором погибла пассажирка транспортного средства. С участием водителя мопеда произошла авария, в которой травмированы двое костанайцев. Виноват в ДТП также водитель мопеда.

- Учитывая, что большинство ДТП произошло по вине водителей данной категории транспортных средств, полицейкими было решено при помощи мотопробега привлечь внимание водителей мотоциклов, скутеров и мопедов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и в очередной раз продемонстрировать тактику безопасного вождения, - сказала майор полиции.

Демонстрировать особенности управления мототранспортом вызвались бессменные участники подобных акций – члены мотоклуба Steppe Riders MCC. Вице-президент клуба Сергей Горбач – водитель мотоцикла с 16-летним стажем.

- Байкеры – это не просто водители, мы считаем себя путешественниками. Получая навык управления мотоциклом, ты не мыслишь себя за рулем другого транспортного средства и стремишься путешествовать на дальние дистанции. В этом случае очень важно знать не только своеобразную технику управления мотоциклом, но и соблюдать правила дорожного движения, - говорит байкер.

Стартовал мотопробег с территории ТЦ «Астыкжан» в обеденное время, так как в этот период на дорогах Костаная ежедневно усиливается дорожный поток. Участники акции миновав половину города завершили мотопробег на Набережной, где раздавали костанайцам листовки и разъясняли правила дорожного движения.

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