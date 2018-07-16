Вопросы развития потенциала молодежи обсуждают мажилисмены в регионах

В Петропавловске председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман и депутат Мажилиса Сергей Звольский ознакомились с ходом строительства Дворца школьников.

Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. На встречах мажилисменов в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях особое внимание уделено поддержке молодого поколения казахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан» Тарас Хитуов, Асылбек Смагулов, Сакен Утебаев и Карибай Мусырман в ходе выезда в Мангистаускую область побывали в детско-юношеской

спортивной школе Мунайлинского района сельского округа Баскудук, куда на встречу с парламентариями пришли также местные аксакалы, тренерско-преподавательский состав и коллектив спорткомплекса.

Мажилисмены пообщались с воспитанниками и руководством школы. Сегодня секции посещают 750 юных спортсменов в возрасте 9-15 лет, которые занимаются в 42 группах. С ними работают 26 тренеров.

Воспитанники школы занимают первые места на республиканских и международных олимпиадах. В ходе беседы выяснилось, что сегодня школа, построенная в 2015 году, уже маловата для поселка. С каждым годом растет количество детей, записывающихся в спортивные секции и потому необходимы дополнительные открытые и закрытые спортивные площадки.

Мажилисмены взяли решение этого вопроса на свой контроль.

А в Петропавловске председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман и депутат Мажилиса Сергей Звольский ознакомились с ходом строительства Дворца школьников.

Новый Дворец школьников рассчитан на 1800 детей. Ввод его в эксплуатацию запланирован в сентябре этого года. Дети смогут заниматься здесь проектно-исследовательской деятельностью и научно-техническим творчеством. На базе Дворца школьников будет функционировать IT-центр, который, по задумке организаторов, станет местом интеллектуального развития и досуга детей и молодежи.

Кроме того, на базе дворца будет функционировать инновационная коворкинг-зона, которая включает в себя переговорные комнаты, смарт офисы, компьютеризованные зоны. Также предусмотрена творческая зона художественно-эстетического направления. Там дети будут обучаться хореографии, театральным и вокальным навыкам.

«Дворец школьников и уникальный IT-центр с высокотехнологичной базой – это центр интеллектуального развития детей и молодежи. Здесь будут предоставлены лучшие условия для научной и творческой деятельности. Для детей и молодежи это особенно важно. Глава государства говорил об этом в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Сейчас у партии «Нұр Отан» есть новые проекты, они ориентированы, в первую очередь, на молодежь. У нас много талантливой молодежи, и подобные центры призваны реализовать весь потенциал», - отметил М. Ерман.

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