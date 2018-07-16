Нурмагомедов ответил Макгрегору, опубликовав фото с двойником Путина

Ранее Макгрегор в своём «инстаграме» сообщил, что он приехал на финал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции в Москве по приглашению Путина, поблагодарив Россию за отлично проведённый мундиаль.

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на опубликованную им фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

«За эту фотку я отдал 500 рублей», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов. На фото он стоит рядом с человеком, отдалённо похожим на президента России Владимира Путина.

Ранее Макгрегор в своём «инстаграме» сообщил, что он приехал на финал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции в Москве по приглашению Путина, поблагодарив Россию за отлично проведённый мундиаль.

«Сегодня я был приглашён на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести принять участие в такbм знаменательном событии вместе с ним. Сегодняшний день для меня — большая честь, господин Путин. Спасибо, и поздравляем вас с этим удивительным чемпионатом. Россия вперёд!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

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