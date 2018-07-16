Кабинет оснащен необходимым оборудованием, в них создана уютная обстановка, располагающая к проведению беседы судьи-примирителя со сторонами.

В Костанайском городском суде открыт кабинет медиации. Данный кабинет стал частью реализации пилотного проекта Верховного суда «Примирительные процедуры в суде», сообщает пресс-служба Верховного суда.

В торжественном открытии кабинета медиации приняли участие судья областного суда Агайша Нурлумбаева, председатель городского суда Мурат Найманов, судьи городского суда, специализирующиеся на проведении примирительных процедур Гулсара Рахметуллина и Гульзада Рашкалиева.

Выступая, председатель Костанайского областного суда Асламбек Мергалиев отметил, что примирительные процедуры направлены на урегулирование конфликта, налаживание отношений между сторонами и нахождение взаимовыгодного пути решения конфликта. Кабинеты медиации в этом вопросе играют важную роль, так как в них создана обстановка комфорта и конфиденциальности. Кабинет оснащен необходимым оборудованием, в них создана уютная обстановка, располагающая к проведению беседы судьи-примирителя со сторонами. Предоставлен информационный материал для граждан о применении и преимуществе медиации, установлена оргтехника и размещена удобная мебель.

Стоит отметить, что в рамках пилотного проекта «Примирительные процедуры в суде» с мая из поступивших к судье-примирителю 411 искового заявления по 94 утверждены медиативные соглашения.

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