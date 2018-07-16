Астана в скором времени полностью будет обеспечена ливневками

Столица почти решила вопрос по ливневой канализации, в городе осталось лишь несколько зон, где нужно построить ливневки.

По словам акима Астаны Асета Исекешева, в городе осталось несколько зон, где требуется построить ливневые канализации, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель акима города Косман Айтмухаметов, проблема подтоплений после дождя левого берега полностью решена.

"Раньше вся вода приходила на проспект Туран и Туран переполнялся. Сейчас мы разделили - у нас есть 31 очистные, которые мы ввели. И на Туране мы построили новые очистные сооружения. Мы левый берег разделили на 3 сектора. Три водозабора. Ливневка рассчитывается только по площади водозабора - диаметр коллектора: ни больше, ни меньше мы не можем положить. Это СНиПы", - указал он.

В свою очередь глава города А. Исекешев добавил, что все сейчас делают согласно стандартам.

"Стандарты есть. Ливневка должна держать. Это во всем мире, вы можете посмотреть Нью-Йорк, Париж, Берлин - они по колено в воде ходят, когда идет аномальный дождь - это везде так. Любой дождь она должна держать, но бывает один-два раза дождь, когда ливневка переполняется, если час идет сильный ливень", - пояснил он.

В качестве примера К. Айтмухаметов вспомнил прошлогодние дожди в Москве.

"В Москве трехметровые коллекторы, и в прошлом году Москву как топило", - уточнил заместитель акима.

"Это когда аномальные дожди. В прошлый раз дожди прошли в Астане. Я увидел, когда из соцсетей скинули лужи. Тут же посмотрели по городу - нет нигде луж. В одном месте, где еще ливневой канализации нет, мы ее завершим в 2020 году. У нас осталось несколько зон охватить полностью, чтобы город обеспечить ливневками и там сбоку была небольшая такая лужа. Через час-два горводоканал ее откачал", - проинформировал градоначальник.

Ксения Давыдова, Астана

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