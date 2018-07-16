Как получить онлайн-услуги через портал Digital Baiterek

Всю информацию, все необходимые заявки и документы теперь можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса.

Главным инструментом цифровизации услуг холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций является портал Digital Baiterek. Благодаря этой электронной платформе компания уже автоматизировала 21 услугу – это более 70 процентов всего сервиса холдинга.

Основная идея Digital Baiterek заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу «одного окна», как было поручено в Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Если раньше предприниматели, вкладчики, инвесторы, грантополучатели, покупатели жилья обращались в компанию за каждой услугой по отдельности, причем для этого им приходилось ехать в крупный город, то теперь благодаря порталу эти услуги стали доступными для каждого вне зависимости от прописки. Всю информацию, все необходимые заявки и документы теперь можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса.

Важно отметить, что в основу работы сайта заложена идея синергетического эффекта. К примеру, в конце третьего квартала текущего года на портале будет запущена новая технология. Система будет предлагать клиентам услуги, соответствующие его профилю деятельности. Это могут быть сервисы кредитования, лизинга или инвестиций, которые помогут предпринимателям принять правильное управленческое решение.

Один из успешных примеров использования Digital Baiterek – с 1 июня 2018 года АО «Байтерек девелопмент» запустило прием заявок по приобретению объектов недвижимости в жилом комплексе ЭКСПО (42 жилых дома). Процедура оформления заявок выглядит следующим образом.

Во-первых, потенциальному покупателю необходимо зайти на портал digital.baiterek.gov.kz. В разделе «Продукты и услуги» следует выбрать опцию «Доступное жилье» и далее – «Приобретение объектов недвижимости в МЖК на территории ЭКСПО». Здесь же пользователь может воспользоваться кнопкой «Подать заявку».

Во-вторых, в открывшемся окне можно выбрать жилой комплекс, квартиру, количество комнат, планировку и даже парковочное место.

В-третьих, следует ознакомиться с Правилами реализации объектов недвижимости АО «Байтерек девелопмент» в многоквартирном жилом комплексе на территории ЭКСПО-2017 в Астане и Инструкцией по использованию электронной системы подачи заявок. Портал также запросит подтверждение выбранных клиентом параметров жилья.

В-четвертых, необходимо забронировать выбранные объекты и в течение тридцати минут оформить заявку.

В-пятых, портал запросит у пользователя регистрации либо авторизации – этот процесс займет всего несколько минут.

В-шестых, после прохождения регистрации клиент получает возможность заполнить заявку и приложить электронные копии требуемых документов.

В-седьмых, заявка отправляется на рассмотрение, ответ получается в максимально короткие сроки в зависимости от качества и наличия полного перечня предоставленных документов.

Другая важная услуга на портале Digital Baiterek предусмотрена для потенциальных инвесторов. Через раздел «Портфель проектов» можно получить все необходимые данные о конкретных инвестиционных предложениях. У пользователя есть возможность отфильтровать искомый проект по региону и отрасли деятельности. После этого в разделе появится полный список производственных проектов с подробным описанием, в которые может быть инвестирован внутренний или зарубежный капитал. Осуществив выбор, клиент на главной странице портала может воспользоваться опцией «Зарегистрироваться как инвестор» и подать заявку. Специалисты свяжутся с потенциальным инвестором незамедлительно.

Еще один успешный пример цифровизации услуги – подача заявки на инновационные гранты Национального агентства по технологическому развитию (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). В разделе «Продукты и услуги» портала Digital Baiterek претенденты выбирают опцию «Инновационные гранты» и подают заявку с описанием собственного проекта. После этого специалисты НАТР осуществляют первичную проверку, а также финансово-экономическую, технологическую и правовую экспертизу. По итогам этой работы комиссия принимает решение, и в случае положительного ответа с грантополучателем заключается договор. На протяжении всей реализации проекта НАТР в режиме онлайн осуществляет собственный мониторинг, направленный на повышение эффективности работы.

Для того, чтобы ознакомиться со всем перечнем услуг портала, пользователи могут пройти на сайт digital.baiterek.gov.kz, где подробно и доступно описан алгоритм каждого сервиса холдинга и его портфельных компаний.

Видео-презентация сайта Холдинга «Байтерек».

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