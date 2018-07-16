Как заменить водительские права, не простаивая в очереди

Госпошлина за водительское удостоверение составляет 1,25 МРП, то есть 3 006, 25 тенге.

В последнее время увеличилось количества граждан, обращающихся в спецЦОНы за заменой водительских удостоверений. В связи с этим, НАО «Правительство для граждан», напоминает, что обмен водительского удостоверения можно произвести в любое удобное время через портал электронного правительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Этот способ замены документа сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди.

Механизм получения этой услуги в онлайн режиме прост. Необходимо зайти на портал egov.kz, заполнить заявку и подписать ее своей ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. После получения уведомления в личном кабинете о готовности документа (при регистрации в базе мобильных граждан уведомление будет направлено в виде SMS-сообщения) необходимо проехать в спецЦОН для получения уже готового ВУ.

В отделе выдачи спецЦОНа нужно предъявить водительское удостоверение для обмена, документ, удостоверяющий личность, а также электронный чек об оплате госпошлины и заявление. Стоимость госпошлины за водительское удостоверение остается прежней – 1,25 МРП, то есть 3 006, 25 тенге.

Если вы меняете ВУ после истечения срока, то понадобятся справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинская справка 083-формы.

Услугой онлайн замены водительского удостоверения с начала этого года воспользовались более 1,6 тысяч человек.

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