О погоде в начале недели рассказали синоптики

На юге жарко, на севере умеренное тепло.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 17-19 июля, сообщает Zakon.kz.

Жаркая погода с температурой воздуха плюс 40...43 градуса и без осадков ожидается на юге, юго-западе, и местами на западе Казахстана в предстоящие трое суток. Такая погода связана с выносом очень горячего воздуха с районов Малой Азии.

Восточные и юго-восточные области республики будут находиться под влиянием высотной барической ложбины и связанным с ней атмосферным фронтом. На эти районы продолжит поступать относительно прохладный и влажный воздух из Сибири, поэтому здесь местами ещё сохранятся кратковременные дожди с грозами и температурой близкой к обычной для данного сезона.

А на северные области смещается отрог антициклона, расположенного над Кольским полуостровом, что и вызовет прекращение осадков.

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