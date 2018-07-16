Главарю банды по делу ОПГ "Четыре брата" прокурор попросил 15 лет заключения

На прениях по делу у подозреваемого сдали сдали нервы.

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области завершились прения по делу о хищениях нефти, вымогательствах и так далее (всего 17 криминальных эпизодов) членами организованной преступной группы "Четыре брата" во главе с Еркином Избасаром, сообщает aktobenews.kz.

Лидеру ОПГ государственный обвинитель, подробно перечислив 12 статей Уголовного кодекса, в которых обвинялся Избасар, запросил 15 лет 7 месяцев лишения свободы, полученных путем частичного сложения предусмотренных сроков за каждое из совершенных преступлений.

Его правой руке, Аухату Калиеву, также состоявшему в ОПГ "Четыре брата", было предъявлено обвинение в нарушении 11 статей УК РК, что в общей сумме дало 14 лет лишения свободы.

Обвинения были зачитаны всем подсудимым в количестве 26 человек, что вместе с заключением отняло два судебных заседания. Всего же прения длились почти ежедневно в течение двух недель.

Так вот, из этих 26 подсудимых, девять являются активными членами ОПГ "Четыре брата", остальные причастны к некоторым криминальным эпизодам. Как вишенка на этом далеко не праздничном торте присутствует в числе обвиняемых и бывший представитель власти. Это РахатАханов, в прошлом занимавший должность первого заместителя начальника ДВД Актюбинской области. При такой "крыше" нелегальный бизнес группировки, связанный с хищениями нефти и последующими ее продажами, процветал.

Надо отметить, что большинство подсудимых признали свою вину, попросив либо условное наказание, либо переквалификацию статей на более "легкие", не связанные с лишением свободы. У каждого из них нашлись личные причины, по которым им необходимо остаться на воле – дети, старые родители и т.п. Хотя на деле все понимают, что причина – нежелание быть за той же решеткой, где окажется верхушка "Четырех братьев". Возможно, судья примет во внимание это обстоятельство.

Ну а непосредственные лидеры ОПГ "Четыре брата" предпочли играть в партизан на допросе в гестапо, отрицать полностью не только вину, но и само существование группировки "Четыре брата", а также их в ней участие.

Так, центральная фигура скамьи подсудимых, лидер ОПГ Еркин Избасар заявил, что он не виноват, но свое последнее слово отложил, пообещав его произнести после выступления своих защитников. Те, в свою очередь, отрицали все озвученные в ходе процесса доказательства, напирая на то, что показ в республиканском телеэфире задержания и конвоирования их подзащитного послужил формированием негативного общественного мнения в его отношении.

Адвокат Избасара и Калиева потребовал оправдать и выпустить из зала суда его подзащитных. Не обошлось и без адвокатских уловок. Так, адвокат Еркина Избасара выпустила на свидетельское место его мать, которая

сообщила суду, что, по ее мнению, инвалид, прикованный к креслу, каким является ее сын, не мог совершать преступления. Однако сама инвалидность Избасаром была получена в 1996 году, когда в ходе криминальных разборок взорвалась машина, внутри которой находился лидер "Четырех братьев". К руководству ОПГ он после того случая привлек своего родного брата, известного в криминальных кругах под кличкой Сталлоне.

Так что появление матери - это такой эмоциональный прием, рассчитанный повлиять на суд в пользу Избасара.

Аухат Калиев также полностью отрицал свою вину, пытаясь разжалобить присутствующих упоминаниями несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении.

Еркин Избасар удивил тем, что в своем последнем слове внезапно начал говорить про 1937 год и вообще сыпать тезисами, достойными оппозиционного политика, а не криминального авторитета.

Еще один активный участник ОПГ Калдымурат Картжан свою вину признал частично - только по эпизоду с похищением Кайыркелды Изтурганова. Причем сам Изтурганов является одним из подсудимых - похитив его, из него выбили крупный долг, а затем заставили сотрудничать с Еркином Избасаром и участвовать в кражах нефти. Так вот Картжан из всех многочисленных эпизодов, в которых он обвиняется - а наказание в совокупности потянуло на 13 лет - признает за собой только историю с Изтургановым. Да и то, требует его переквалифицировать в самоуправство.

После чего было дано слово подсудимому Кайыркелды Изтурганову, который признал вину в совершенных им преступлениях и заявил, что вынужден был заниматься хищениями нефти из-за постоянных вымогательств со стороны Калдымурата Картжана и его преступных связей. Подтвердил, что ездил в Алматы для встречи с Еркином Избасаром, у которого он попросил защиты от Картжана. В завершении выступления Изтурганов попросил суд прекратить уголовное преследование в части участия в ОПГ, в остальном заявил, что полагается на решение суда.

Также из выступлений в ходе прений можно отметить поведение подсудимого Рахата Аханова, который, напомним, был покровителем банды на посту первого замначальника ДВД Актюбинской области.

Бывший полицейский заявил, что не считает себя виновным, а доводы государственного обвинения назвал несостоятельными. Адвокат бывшего высокопоставленного чиновника назвал показания свидетелей, прозвучавших на предыдущих судебных заседаниях, где рассматривались эпизоды, связанные с хищениями нефти, "косвенными доказательствами". Самое интересное, что некоторые из них упоминали не только прозвище Аханова, которым обозначали в разговорах друг с другом члены ОПГ полковника полиции, но и его полные имя и фамилию, которые им приходилось называть, чтобы обеспечить "зеленую дорогу" провозимому грузу - краденой нефти.

Так что требование адвоката Аханова немедленно освободить из-под стражи его подзащитного, естественно, было признано несостоятельным.

Примечательно, что у "невиновного" Еркина Избасара на нескольких заседаниях в рамках судебных прений буквально сдавали нервы - он как заведенный повторял, что невиновен, но не предъявлял никаких доказательств в пользу этого. Интересно, почему так нервничал державшийся прежде надменно и с вызовом главарь ОПГ?

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