В ластах и на надувных матрацах. Как павлодарцы отреагировали на потоп

Ведутся ремонтные работы.

Мощный ливень обрушился на Павлодар в воскресенье, однако местные жители отнеслись к происходящему с юмором, опубликовав забавные кадры, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, из-за сильных ливневых с воскресенья дождей ведутся работы по откачке воды.

"Работают ассенизаторские машины, работали до четырех утра, в настоящее время опять производится откачка воды", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по городу наблюдались перебои с электричеством, с ночи работает бригада по восстановлению уличного освещения.

Некоторые жители отнеслись к происходящему с юмором, вытащив на улицы ласты и надувные матрацы.

Павлодарцы в соцсетях делятся кадрами стихии – люди переходили дорогу, затопленную водой по колено, машины были вынуждены добираться до места назначения буквально "вплавь".

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