Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК

Им стал Шаккалиев Арман Абаевич.

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК Шаккалиев Арман Абаевич назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, передает со ссылкой на primeminister.kz.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский университет им. Гумилева по специальности «Юриспруденция», Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности «Экономика», ​Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности «Стандартизация, сертификация и метрология». Член-корреспондент Международной инженерной академии, инженер-ученый.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по г. Астана и Акмолинской области.

Занимал должности начальника отдела РГП «Резерв» Агентства РК по государственным материальным резервам, заместителя председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК, директора Департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП «Казахстанский институт метрологии».

С июня 2008 года по апрель 2016 года занимал должность директора Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации​».

В апреле 2016 года назначен на должность директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

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