Новые проекты предложили полицейские Костанайской области

Внедрение центра оперативного наблюдения позволило значительно снизить количество преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах.

В Рудном полицейские встретились с руководителями охранных фирм, представителями ПКСК, автогаражными агентствами, ломбардами и обсудили вопросы профилактики краж чужого имущества в рамках инициированных полицейскими пилотных проектов «Безопасная квартира» и «Безопасный транспорт», сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

В ходе рабочей встречи первый заместитель начальника ДВД полковник полиции Жанболат Ульжабаев предложил оборудовать улицы, дома города, а также транспорт камерами видеонаблюдения.

По его словам, внедрение четыре года назад в Рудном центра оперативного наблюдения позволило значительно снизить количество преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах. Сейчас в городе установлено 29 камер видеонаблюдения, благодаря которым с начала года было раскрыто 8 преступлений и выявлено более 3 тысяч правонарушений. Полковник полиции предложил рудничанам разработать аналог пилотного проекта «Безопасная квартира», который начат в областном центре.

Камеры видеонаблюдения, установленные в подъездах, будут выведены в ПКСК, где за ними будут закреплены специальные сотрудники. В дальнейшем планируется предусмотреть в новостройках отдельные кабинеты для консьержей, где также будет доступен просмотр камер. Это позволит существенно обезопасить имущество граждан и тем самым снизится количество краж.

Новый проект – «Безопасный транспорт» направлен на профилактику карманных краж в автотранспорте.

Полицейские предложили руководителям автобусных фирм и таксопарков оборудовать салоны транспортных средств видеокамерами,что будет способствовать не только оперативному раскрытию краж имущества, но и предупреждению данного вида преступлений.

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