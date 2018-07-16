Астану готовят к увеличению числа жителей

Произойдет это, по официальным оценкам, к 2030 году, тогда население города составит 2 млн человек.

Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о том, что столичные власти готовят город к увеличению численности жителей до 2 млн человек к 2030 году, передает корреспондент zakon.kz.

«Еще одно направление нашей работы - учитывать, что у нас город быстро растет. Согласно нашим оценкам, сейчас 1 млн 200 тысяч жителей живет. Поэтому Глава государства поставил задачу системно и на перспективу сделать все необходимые работы по развитию города на 2 млн человек населения. По нашим оценкам, официальным, это произойдет к 2030 году. По нашим оперативным оценкам, думаю, что это будет быстрее, в период между 2025-ым и 2030-ым годом», - пояснил он.

В связи с этим, по его словам, сейчас разрабатывается мастер-план развития города.

«Мастер-план как будет развиваться город. Определены 5 мест застройки, в том числе в старом городе, где будут жить люди. В рамках шаговой доступности теперь надо обеспечить все это общественным транспортном, магазинами, больницами, парками, садами и так далее. Первым делом важным вопросом является развитие дорожно-транспортной сети, развитие транспортной мобильности - это система общественного транспорта. Там очень много проектов: платный паркинг, умные светофоры, Bus Lane. Это все реализуется», - сообщил градоначальник.

Касательно дорог А. Исекешев отметил, что в Астане очень активно застраивается аллея Мынжылдык от дворца Независимости до нового вокзала.

«В ближайшие 5 лет там будет фактически целый город построен. И, конечно, вдоль наших ключевых улиц Мангелик ел, Кабанбай батыра, Туран - эта линия будет застраиваться. По нашим оценкам вдоль этих двух районов будет жить свыше 500 тысяч человек. Поэтому очень важные две дороги - Большое и Малое кольцо. Малое кольцо - сейчас строится дорога, она пойдет то вокзала до ул. Бейсекова, Бейсекова и Айтматова. Мы должны их соединить, тогда мы разгрузим (Мангелик ел, Кабанбай батыра)», - указал аким.

«Большое кольцо - это делает правительство. Это кольцо соединяет трассу К-1 - объездная трасса, она соединит за Пригородным с Большим кольцом, которое сейчас полукольцо и она даст возможность «скидывать» транзит. Акмолинской и карагандинский транзит в город заезжать не будут, а будут по кольцу уходить. Это все разгрузит город и сделает его более комфортным», - добавил он.

Ксения Давыдова, Астана

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