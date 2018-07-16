У властей Астаны есть несколько вариантов по LRT

Выбор направления строительства линий легкорельсового транспорта будет зависеть от загруженности городских районов.

По словам акима Астаны Асета Исекешева до осени этого года столичные власти должны будут определиться, по какому направлению будут строить линии для легкорельсового транспорта (LRT), передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас мы работаем над выбором трассы. Сейчас мнения разделились. Некоторые говорят, что лучше по Кабанбай батыра после по Сыганак уходит направо в сторону нового вокзала. Мы думали, может ее продолжит прямо по Кабанбая, потом выйти на Туран, пойти вдоль торговых центров «Сарыарка», «Керуен-сити» и в старый город - один вариант», - сказал градоначальник.

По его словам, осенью должны будут определиться с направлением, в какую сторону будут строить LRT.

«Второй вариант - через Кабанбай по городскому парку и выйти в старый город в сторону вокзала. Еще один вариант - через Абылайхана на старый вокзал. Конечно, может быть, обе трассы, но это надо поэтапно, конечно, делать. Я думаю, что в этом году осенью мы со специалистами до конца изучим где все-таки наибольшие потоки, и потом будем процедуры по инвесторам с Правительством обсуждать», - указал он.

Также аким рассказал о намерениях властей расширить столичные улицы. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

«Я упомянул пять зон застроек и одна из них реинновация старой части города. В рамках нее мы будем расширять улицы. На первом этапе мы сейчас обсуждаем - это улица Асан Кайгы, бывшая Гастелло. Там много рынков, улицы небольшие, рассчитано на 30 тыс. машин в день. Ездят более 100 тыс. машин в день. Мы хотим несколько улиц, в частности, Асан Кайгы сделать восьмиполосной, минимум шестиполосной. От микрорайона Молодежный до Богенбай батыра. Там мы хотим Кенесары «пробить», Сейфуллина «пробить». В правобережной части города будет расширение улиц и одна из ключевых - Асан Кайгы. Там будет эстакады», - добавил А. Исекешев.

В то же время заместитель акима Косман Айтмухаметов заверил, что старое мусульманское кладбище, расположенное по Асан Кайгы, трогать не будут. «Кладбище трогать не будем», - заверил он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!