В Кокшетау задержаны предприниматели за взятку за покровительство игорного бизнеса

Игорное оборудование размещалось в торговых домах и местах массового скопления людей.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Акмолинской области пресечена деятельность группы лиц, организовавших на территории Кокшетау игорные заведения вопреки требованиям закона «Об игорном бизнесе», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

Как сообщается, игорное оборудование размещалось в торговых домах и местах массового скопления людей.

«В рамках досудебного расследования зарегистрированного по ст.307 УК и оперативно – розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые решили расширить свой нелегальный бизнес, - говорится в сообщении. - В целях реализации преступных намерений и беспрепятственного размещения игорного оборудования в торговых точках города, подозреваемыми сотруднику СЭР ДГД области предложено за ежемесячное денежное вознаграждение не принимать меры по пресечению их деятельности».

Как отмечается, 12 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований совместно с Управлением внутренней безопасности Департамента при передаче денежного вознаграждения в размере 250 000 тенге с поличным задержаны 2 жителя Кокшетау.

В ходе осмотра автомашины задержанных, изъяты несколько мобильных телефонов, флешкарты, жесткие диски, ключи от игровых автоматов, купюроприемник, которые использовались при осуществлении незаконной деятельности, а также газовый пистолет.

30 июня уголовные дела по ст.307 ч.2 УК, т.е. по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору и по ст.376 ч.2 УК, т.е. факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере окончены производством.

После подписания процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, материалы направлены в суд.

Служба Экономических расследований напоминает, что незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством республики об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии – наказываются штрафом в размере до 4 810 000 тенге, либо лишением свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества.

«Если вам стало известно об аналогичных фактах или о других случаях совершения правонарушений в экономической сфере на территории Акмолинской области, просим сообщить в Службу экономических расследований ДГД по Акмолинской области по телефонам 8-7162-25-14-88 или 8-7162-25-45-51», - сказали в КГД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!