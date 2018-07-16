В Акмолинской области подросток утонул в детском лагере

В полиции факт гибели подростка подтвердили.

Трагедия произошла в Акмолинской области. В детском оздоровительном центре утонул несовершеннолетний ребёнок, приехавший отдыхать по путёвке. Полицией проводится проверка, передаёт корреспондент BNews.kz.

"9 июля в дежурную часть поступило телефонное сообщение от диспетчера пожарной части Аккольского района о том, что напротив детского оздоровительного лагеря "Арман" в водоёме в 8 километрах от города Акколь утонул несовершеннолетний", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Мальчик приехал отдыхать по путёвке из столицы, он - 23.06.2003 года рождения, проживает в городе Астана.

"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, труп направлен в морг. По факту несчастного случая, повлекшего смерить лица, проводится проверка", - дополнила руководитель пресс-службы департамента.

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